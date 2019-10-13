Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии увеличилось до 21

13 октября 2019 12:30 (UTC+04:00)

Число жертв тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию, увеличилось до 21 человека. Об этом в воскресенье сообщило японское общественное телевидение, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что еще 16 человек числятся пропавшими без вести и около 150 получили травмы различной степени тяжести.

В Японии продолжаются поисково-спасательные операции и работа по ликвидации последствий тайфуна "Хагибис", в которых помимо экстренных служб задействованы подразделения Сил самообороны страны. В частности, подразделения японской армии задействованы в префектурах Нагано и Сайтама, где произошли крупные наводнения из-за разлива рек. Местные жители вынуждены дожидаться помощи на крышах своих домов, откуда их эвакуируют при помощи вертолетов.

Япония продолжает оправляться от транспортного коллапса, вызванного ударом стихии. Работа столичных аэропортов Ханэда и Нарита возобновлена - открыт прием международных рейсов, однако большинство внутренних перелетов было отменено. Ожидается, что полноценная работа воздушных гаваней японской столицы возобновится к понедельнику. Железнодорожное сообщение, включая движение метро и пригородных электричек в Токио, также практически полностью восстановлено. Движение скоростных поездов "синкансэн" по всем направлениям может быть возобновлено уже к понедельнику.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
СМИ: число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 19
Другие страны 11:14
Гонщик "Мерседеса" Боттас выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"
Спорт 11:07
Премьер Южной Кореи посетит церемонию интронизации нового императора Японии
В мире 10:27
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 18 человек (Обновлено)
Другие страны 09:53
Феттель выиграл квалификацию Гран-при Японии "Формулы-1"
Другие страны 07:07
Премьер Японии Абэ выразил соболезнования семьям жертв тайфуна
Другие страны 06:27
Лента новостей
Завтра в Азербайджане без осадков
Общество 13:09
Стартовал последний день соревнований первенства Азербайджана и Баку и Кубка регионов по художественной гимнастике (ФОТО)
Общество 12:57
В Китае шесть человек погибли в результате взрыва газа в кафе
Китай 12:16
Президент Ильхам Алиев поздравил юного азербайджанского шахматиста с победой на чемпионате мира
Политика 12:08
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Новость о победе нашего юного шахматиста Айдына Сулейманлы вызывает в каждом из нас только чувство гордости и радости
Политика 11:55
ВС Турции освободили населенный пункт в сирийском районе Телль-эль-Абьяд
Турция 11:46
В Тунисе начался второй тур досрочных президентских выборов
Арабские страны 11:27
СМИ: число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 19
Другие страны 11:14
Гонщик "Мерседеса" Боттас выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"
Спорт 11:07