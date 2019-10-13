Панамское грузовое судно затонуло в Токийском заливе из-за тайфуна

13 октября 2019 14:20 (UTC+04:00)

Грузовое судно под флагом Панамы, пришвартованное в порту в Токийском заливе, затонуло в результате тайфуна "Хагибис", который обрушился на Японию. Об этом в воскресенье сообщило агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что двое членов экипажа погибли в результате происшествия, еще шестеро числятся пропавшими без вести. Ранее местные экстренные службы спасли троих членов панамского судна.

По последним данным, по крайней мере 21 человек погиб, 16 числятся пропавшими и еще более 160 получили травмы различной степени тяжести из-за удара стихии. В Японии продолжаются поисково-спасательные операции и работа по ликвидации последствий тайфуна "Хагибис", в которых помимо экстренных служб задействованы подразделения Сил самообороны страны.

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