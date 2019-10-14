Раскрыт главный механизм продления жизни

14 октября 2019 08:58 (UTC+04:00)

Ученые Биологической лаборатории MDI в США раскрыли механизмы, которые регулируют продолжительность жизни путем модификации промежуточных продуктов активности генов — матричных РНК (мРНК). Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.

В ходе исследования биологи использовали свободноживущих нематод Caenorhabditis elegans, которые являются удобной животной моделью для исследования процессов старения из-за короткой продолжительности жизни и генетического сходства с людьми. Специалисты ограничили уровень потребляемых червем калорий, что является надежным способом отсрочить старение, а также замедляет прогрессирование возрастных заболеваний.

Ученые проанализировали активность генов у червей с нормальным рационом питания, и червей, сидящих на диете. Известно, что при нехватке калорий организм перестраивается с роста и воспроизводства на режим выживания. Выяснилось, что при этом важную роль играет посттранскрипционная регуляция генов, когда матричная РНК подвергается различным модификациям. Диета с ограничением калорий затрагивает сотни генов, при этом для многих из них не было показано участие в процесса старения.

Результаты работы помогут разработать препараты, имитирующие эффект голодания без неприятных побочных эффектов. По словам ученых, это приближает внедрение методов, увеличивающих продолжительность здоровой жизни человека.

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