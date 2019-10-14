Елизавета II: Великобритания сохранит ведущую роль на международной арене после Brexit

14 октября 2019 16:55 (UTC+04:00)

Соединенное Королевство продолжит играть ведущую роль в решении важнейших международных вопросов после того, как выйдет из состава ЕС. Об этом заявила в понедельник королева Великобритании Елизавета II, открывая новую сессию парламента, передает Trend со ссылкой на ТАСС

"После того, как Соединенное Королевство покинет Европейский союз, мое правительство сделает все необходимое, чтобы страна продолжила играть ведущую роль в международных делах, защищая свои интересы и насаждая свои ценности, - сказала Ее Величество в тронной речи. - Мое правительство будет находится в центре усилий по решению наиболее важных вопросов, касающихся международной безопасности, оно будет отстаивать свободу международной торговли и вместе с иностранными партнерами отвечать на главные глобальные вызовы. Приоритетами в этой сфере будут борьба с изменением климата и обеспечение доступа к качественному 12-летнему образованию для девочек по всему миру".

Ее Величество также подчеркнула, что британский кабмин "продолжит инвестировать в развитие Вооруженных сил" страны, а также будет тратить не менее 2% ВВП на оборону.

Послание королевы по традиции пишет действующее правительство, отражая в ежегодной тронной речи программу своей деятельности. Всего в этом году Елизавета II упомянула 26 законопроектов, которые кабинет премьер-министра Бориса Джонсона планирует представить на рассмотрение парламента. Часть из них будут регулировать политику королевства в сферах иммиграции, сельского хозяйства, рыболовства и торговли после Brexit и должны быть одобрены депутатами до 31 октября, когда, согласно планам Джонсона, страна должна будет покинуть ЕС.

Другие законодательные инициативы правительства включают борьбу с преступностью, ужесточение наказаний за серьезные правонарушения и преступления, совершенные иностранцами, реформирование пенитенциарной системы, а также систем здравоохранения и образования, создание новой транспортной и интернет-инфраструктуры.

Теперь у депутатов будет четыре-пять дней для обсуждения представленной королевой программы деятельности правительства, после чего документ будет поставлен на голосование. Последний раз парламент отвергал тронную речь королевы в 1924 году, когда пост премьера занимал консерватор Стэнли Болдуин.

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