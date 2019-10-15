Непал и Китай совместно измерят точную высоту Эвереста

15 октября 2019 09:17 (UTC+04:00)

Непал и Китай договорились провести совместное точное измерение самого высокого в мире пика Эверест (Джомолунгма, Сагарматха), который расположен на границе двух этих государств. Как сообщает во вторник телеканал NDTV, причиной нового точного измерения пика [официально признанная высота которого - 8848 м] стали предположения геологов о том, что высота горы могла несколько уменьшиться в результате мощного землетрясения, поразившего Непал в 2015 году, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Договоренность о совместном измерении высоты Эвереста была достигнута в ходе визита в Непал председателя КНР Си Цзиньпина 12-13 октября.

"Признавая, что гора Сагарматха/Джомолунгма является вечным символом дружбы между Непалом и Китаем, обе стороны будут развивать сотрудничество в различных областях, включая решение проблем изменения климата и защиты окружающей среды. Они совместно объявят высоту горы Сагарматха/Джомолунгма и проведут (на ней) научные исследования" - говорится заявлении правительств двух стран, которое цитирует NDTV.

Ранее о готовности оказать помощь правительству Непала в измерении точной высоты Эвереста заявляла Индия.

Мощное землетрясение произошло в Непале в апреле 2015 года. Тогда в результате толчков, магнитуда которых составила 7,8, в городах произошли масштабные разрушения, погибли более 8 тыс. человек. Некоторые специалисты полагают, что из-за этих подземных толчков высота самого высокого пика планеты могла уменьшиться на несколько сантиметров или больше.

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