В МИД КНР заявили, что Китай и США достигли консенсуса по вопросу торгового соглашения

15 октября 2019 11:58 (UTC+04:00)

Власти Китая и США преодолели разногласия и достигли консенсуса по вопросу заключения торгово-экономического соглашения. Об этом заявил во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"То, о чем заявляют Соединенные Штаты, соответствует действительности. Насколько нам известно, Китай и США придерживаются единой позиции по проблеме торгово-экономического соглашения, здесь нет различий", - отметил он на регулярном брифинге.

По словам дипломата, предстоящее соглашение с Вашингтоном "будет иметь чрезвычайно важное значение" и "положительно отразится как на Китае, так и на США, а также на всем остальном мире".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Китай уже начал выполнять условия предстоящей торговой сделки, по которой стороны достигли принципиальных договоренностей, и приступил к закупкам сельхозпродукции из Соединенных Штатов.

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