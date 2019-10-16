Выручка Huawei значительно выросла

16 октября 2019 13:04 (UTC+04:00)

Выручка китайской телекоммуникационной корпорации Huawei от продаж с января по сентябрь текущего года выросла на 24,4%, до 610,8 млрд юаней ($85,6 млрд по курсу на конец сентября). Об этом говорится в заявлении, опубликованном в среду на официальной странице компании в социальной сети WeChat, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно ее данным, чистая прибыль Huawei за тот же период увеличилась на 8,7%, сумма полученной прибыли не указывается. За девять месяцев компания продала 185 млн смартфонов, что на 26% больше, чем за тот же период 2018 года. "За минувшие три квартала корпорация осуществляла стабильную коммерческую деятельность", - отмечается в заявлении.

Как следует из опубликованного документа, к настоящему моменту компания заключила более 60 контрактов с другими странами по расширению глобальной сети пятого поколения мобильной связи 5G.

Корпорация Huawei была основана в 1987 году. Она производит телекоммуникационное оборудование, а также потребительские устройства, смартфоны. Продукты и сервисы компании доступны более чем в 170 государствах. Корпорация оказалась под угрозой международных экономических санкций после того, как США и Австралия обвинили ее в техническом шпионаже и сборе секретной информации.

15 мая американский президент Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от негативных иностранных факторов. В связи с этим Минторг США 17 мая внес Huawei в черный список субъектов, представляющих угрозу национальной безопасности страны. Руководство корпорации неоднократно заявляло, что она осуществляет коммерческую деятельность исключительно в рамках закона.

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