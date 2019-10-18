ЕС введет ответные тарифы на пошлины США по Airbus

Еврокомиссия выразила сожаление в связи с решением США ввести новые торговые пошлины на $7,5 млрд против ЕС по делу Airbus и пообещала ввести ответные пошлины, мотивируя их нарушениями США в деле Boeing. Об этом заявила в пятницу в Брюсселе еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмcтрем, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы сожалеем о решении США ввести пошлины. Этот шаг не оставляет нам иного выхода кроме ответного введения наших тарифов по делу Boeing, в котором была установлена ответственность США в нарушении норм ВТО", - заявила она.

"Еврокомиссия будет мониторить действие пошлин США и обеспечит защиту европейских производителей, в том числе в аграрном секторе, которые попадут под эти тарифы", - отметила еврокомиссар. В то же время она подчеркнула уверенность Еврокомиссии, что "введение торговых тарифов не соответствует долгосрочным интересам обеих сторон".

Офис представителя США на торговых переговорах Роберта Лайтхайзера подтвердил, что с 18 октября вступают в силу пошлины в размере 10% и 25% на ряд товаров из ЕС.

В понедельник Орган по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) позволил США обложить пошлинами в размере почти $7,5 млрд в год товары и услуги стран ЕС, нарушивших правила ВТО при субсидировании корпорации Airbus. Тяжба о субсидировании государствами Евросоюза Airbus восходит к 2004 году. Вашингтон пожаловался на практику субсидий этой авиастроительной компании со стороны Великобритании, Германии, Испании и Франции.

8 октября аппарат Лайтхайзера опубликовал список товаров и услуг стран Евросоюза, на которые будут введены таможенные пошлины. В перечень, в частности, попали британские, германские, испанские и французские летательные аппараты, на них пошлины поднимутся на 10%. При этом пошлины на продукты питания и сельскохозяйственную продукцию из большей части стран сообщества составят 25%. Этот шаг Вашингтона затронет французские вина, шотландский односолодовый виски и сыры из целого ряда стран - членов ЕС.

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