В ООН оценили обстановку в Сирии после приостановки Турцией операции

18 октября 2019 22:04 (UTC+04:00)

Ситуация в большинстве районов на севере САР, где Турция приостановила свою военную операцию, спокойная, сообщил на брифинге журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Управление по координации гуманитарных вопросов ООН заявляет, что ситуация, по сообщениям, спокойная в большинстве районов, за исключением Рас эль-Айн, где сегодня сообщалось о продолжении обстрелов", - сказал Дюжаррик.

Отвечая на вопрос о том, следит ли ООН за соблюдением режима прекращения огня в Сирии, Дюжаррик указал: "На нас не возложена официальная обязанность следить за режимом прекращения огня".

"Сообщения наших гуманитарных коллег поступают от достоверных источников "на земле", - добавил он.

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