Столтенберг приветствовал заявление США и Турции о прекращении огня в Сирии

18 октября 2019 23:42 (UTC+04:00)

НАТО приветствует тот факт, что два союзника по альянсу, США и Турция, смогли согласовать совместное заявление по перемирию на севере Сирии, это создает основу для деэскалации ситуации, заявил в пятницу генсек альянса Йенс Столтенберг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в пятницу, что Анкара продолжит операцию в Сирии, если США не сдержат обещаний по отводу курдских сил за пределы зоны безопасности.

Столтенберг провел в пятницу встречу с госсекретарем США Майком Помпео.

"Благодарю вас, что вы проинформировали Североатлантический совет после своей поездки в Турцию. Мы обсудили сегодня ситуацию на северо-востоке Сирии и совместное заявление США и Турции. Я приветствую, что два союзника НАТО договорились о продвижении вперед, мы все понимаем, что ситуация на северо-востоке Сирии хрупкая и сложная. Я верю, что это заявление поможет деэскалировать ситуацию и улучшить ситуацию на местах", - заявил генсек.

По его словам, заявление "важно, потому что может предоставить основу для прогресса и снижения напряженности".
"НАТО является важной площадкой для всех союзников, чтобы вместе решать общие озабоченности в сфере безопасности. Ситуация на северо-востоке Сирии вызывает обеспокоенность у всех союзников. Я посещал Турцию в пятницу и заявлял, что Турция находится на передовой позиции очень неустойчивого региона … у Турции есть легитимные озабоченности в сфере безопасности. Но в то же время я выражал глубокую обеспокоенность опасностью эскалации ситуации", - напомнил он.

Столтенберг также сообщил, что сирийская тематика будет обсуждаться на встрече министров обороны на следующей неделе.

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