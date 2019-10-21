Ни одна страна мира не может бороться с терроризмом в одиночку - МИД Турции

21 октября 2019 10:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ни одно государство мира не в состоянии бороться с терроризмом в одиночку, сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, выступая на глобальном форуме TRT World, пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

По словам Чавушоглу все страны мира должны объединить усилия в целях совместной борьбы с терроризмом.

Глава МИД отметил, что сегодня регион, в котором расположена Турция, столкнулся с реальной угрозой терроризма и события на севере Сирии является наглядным пример этому.

«Проблема в том, что некоторые страны в собственных интересах оказывают косвенную поддержку ряду террористических организаций», - отметил Чавушоглу.

Глава МИД также отметил, что Турция ведет активную борьбу против терроризма в регионе, и в этих целях проводился ряд военных операций, в том числе операция «Источник Мира».

Отметим, что девятого октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой военной операции в Сирии под названием «Источник мира» (Barış Pınarı).

Напомним, что 17 октября Вашингтон и Анкара договорились о приостановке военной операции «Источник мира» на севере Сирии, сроком на 120 часов, в течение которых отряды YPG/PYD должны будут покинуть северные районы Сирии.

18 октября вступило в силу соглашение о 120 часовом прекращении боевых действий на севере Сирии со стороны ВС Турции.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @rhafizoglu

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