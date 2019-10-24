Операция Турции в Сирии будет в центре внимания на встрече министров обороны стран НАТО

Операция Турции на северо-востоке Сирии обещает стать центральной темой открывающейся в четверг плановой двухдневной встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи, министры, в частности, обсудят инициативу главы оборонного ведомства Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о создании международных миротворческих сил для контроля зоны безопасности на северо-востоке Сирии. Дискуссия обещает быть сложной, что признал Столтенберг, отметив наличие между странами НАТО серьезных разногласий по поводу ситуации в САР.

Среди других тем наиболее важной станет принятие пакета требований к правительствам стран альянса по обеспечению безопасности национальных систем телекоммуникаций и проектируемых сетей пятого поколения, включая их защиту от чрезмерных иностранных инвестиций и от установления над ними иностранного контроля. Главы оборонных ведомств в очередной раз поднимут тему необходимости повышения военных расходов стран НАТО до 2% от ВВП для закупок новой военной техники, оценят уровень готовности своих сил в Европе для сдерживания России, а также обсудят операцию в Афганистане, которую НАТО ведет уже почти 18 лет.

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