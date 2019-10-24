Tesla сообщила о прибыли в размере $342 млн по итогам третьего квартала

Компания Tesla по итогам третьего квартала 2019 года зафиксировала прибыль в размере $342 млн. Об этом свидетельствует корпоративная отчетность компании, опубликованная в среду на ее сайте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Телекомпания CNN подчеркивает, что такой успех стал сюрпризом для финансовых аналитиков. Так, по ее информации, специалисты прогнозировали компании, основанной предпринимателем Илоном Маском, квартальные убытки в размере $257 млн.

Согласно опубликованным документам, общий объем выручки Tesla составил в третьем квартале $6,3 млрд, лишь немного не дотянув до прогнозов финансовых аналитиков, которые предрекали компании прибыль в размере $6,33 млрд. В прошлом квартале данные по этому показателю равнялись $5,2 млрд.

Исходя из информации, в режиме реального времени размещаемой на сайте электронной биржи NASDAQ, акции Tesla выросли на 20,17% на фоне публикации квартальной отчетности. На данный момент они торгуются по стоимости $306,05 за штуку.

Компания Tesla основана в 2003 году. Первоначально она называлась Tesla Motors, но впоследствии была переименована в Tesla. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась на производстве электромобилей, однако позже стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

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