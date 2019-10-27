В Нью-Йорке кардиган Кобейна ушел с молотка за 334 тысячи долларов

27 октября 2019 06:43 (UTC+04:00)

Кардиган фронтмена группы Nirvana Курта Кобейна ушел с молотка на аукционе Julien's Auctions в Нью-Йорке за 334 тысячи долларов, сообщается на сайте аукционного дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Первоначально кардиган, в котором Кобейн выступал в 1993 году на легендарном концерте MTV Unplugged, оценивали в 200-300 тысяч долларов. Таким образом, финальная цена лота превысила ожидавшуюся, и, по данным телеканала CNN, он стал самой дорогой кофтой, когда-либо продававшейся на аукционе.

Как отметили в аукционном доме, кардиган зеленого цвета был получен от Джеки Фарри, близкого друга семьи Кобейнов.

Также с молотка ушла гитара Кобейна. Голубой Fender Mustang, на котором он играл во время тура In Utero, продали за 340 тысяч долларов.

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