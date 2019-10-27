В КНДР заявили, что США используют дружбу Трампа и Ким Чен Ына для затягивания переговоров

27 октября 2019 11:49 (UTC+04:00)

Вашингтон совершает ошибку, используя хорошие личные отношения между президентом США Дональдом Трампом и председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном, чтобы тянуть время на переговорах двух стран об урегулировании ситуации на Корейском полуострове. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в заявлении председателя Комитета КНДР за мир в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) Ким Ён Чхоля, текст которого опубликовало в воскресенье Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"США серьезно ошибаются, надеясь мирно пережить конец нынешнего года путем использования тесных личных отношений между своим президентом [Трампом] и председателем Госсовета КНДР для тактики затягивания времени", - подчеркивается в заявлении. Как отметил Ким Ён Чхоль, "дружественные отношения между главами КНДР и США не могут держаться особняком от общественного мнения и не являются гарантией предотвращения обострения корейско-американских отношений".

"Корейско-американские отношения, которые из-за враждебных действий и ошибочной политики со стороны США неоднократно могли бы сойти со своих рельсов и разбиться на части, все еще сохраняются благодаря дружеским отношениям между председателем Госсовета Ким Чен Ыном и президентом Трампом, - говорится в заявлении. - Но всегда существует предел".

Ким Ён Чхоль также выразил надежду, что пословица дипломатов о том, что нет ни вечного врага, ни вечного друга, не превратится в отношениях КНДР и США во фразу "есть вечный враг, но нет вечного друга".

Советник МИД КНДР Ким Ге Гван несколькими днями ранее отметил, что лидеры КНДР и США сохраняют доверие друг к другу и отношения взаимопонимания между ними остаются прочными. При этом он повторил неоднократно высказывавшийся призыв Пхеньяна к Вашингтону урегулировать отношения между двумя странами до конца 2019 года.

В сентябре Трамп заявил, что планирует встретиться с Ким Чен Ыном до конца нынешнего года, но при этом отметил, что проводить саммит в Пхеньяне было бы преждевременным решением. Первый саммит США и КНДР прошел в июне 2018 года в Сингапуре, второй саммит в Ханое в феврале 2019 года закончился безрезультатно. Трамп и Ким Чен Ын провели также короткую встречу в пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР 30 июня 2019 года.

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