В Microsoft заявили о кибератаках на 16 спортивных и антидопинговых организаций

Компания Microsoft выявила серию кибератак, совершенных группировкой Fancy Bear, известной также под названием Strontium, в отношении 16 спортивных и антидопинговых организаций. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Microsoft дала понять, что связывает кибердиверсии с летней Олимпиадой 2020 года в Токио. "Целями этих атак, начавшихся 16 сентября, стали 16 национальных и международных спортивных и антидопинговых организаций. Это произошло до сообщений СМИ о возможном шаге Всемирного антидопингового агентства (WADA). Некоторые из этих атак были успешными, однако большинство - нет", - отмечается в сообщении.

В нем не говорится, какие именно организации атаковали хакеры. Компания не уточняет, считает ли она, что какая-либо страна стоит за Fancy Bear.

По версии Microsoft, Strontium не в первый раз совершает кибератаки против упомянутых выше организаций. Подобные инциденты происходили в 2016 и 2018 году. По утверждению американской компании, в этот раз хакеры использовали такие же инструменты и методы, как и в отношении государственных и военных структур, а также политологических институтов, юридических фирм, правозащитных организаций, финансовых учреждений и вузов по всему миру.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.