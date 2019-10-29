В Боливии не менее 30 человек пострадали в ходе протестов

29 октября 2019 04:45 (UTC+04:00)

По меньшей мере 30 человек пострадали в понедельник в Боливии в ходе столкновений сторонников и противников переизбранного президента страны Эво Моралеса, сообщает агентство Efe, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Протесты проходят в нескольких городах Боливии, в том числе в Ла-Пасе, Кочабамбе и Санта-Крузе. Один человек был доставлен в больницу с пулевым ранением в живот. Министр здравоохранения Боливии Габриэла Монтаньо сообщила в Twitter, что состояние пострадавшего критическое.

Согласно данным Высшего избирательного суда Боливии, победу уже в первом туре одержал действующий президент Эво Моралес. Его основной соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета. Председатель суда Мария Эухения Чоке заявила, что Организация американских государств и Евросоюз могут проверить итоги подсчета голосов на выборах президента Боливии, власти открыты для этого.

Во время подсчета голосов в ряде городов Боливии начались манифестации, которые переросли в беспорядки. Протестующие поджигали региональные отделения избирательного суда. Несколько человек пострадали. Моралес назвал массовые протесты в стране попыткой государственного переворота, которую предприняли правые силы, недовольные его переизбранием.

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