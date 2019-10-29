В Японии госслужащим будут рекомендовать брать декретный отпуск

Государственным служащим мужского пола в Японии будут настоятельно рекомендовать брать хотя бы месяц декретного отпуска при рождении в семье ребенка. Как сообщило во вторник агентство Kyodo, соответствующая установка была принята правительством страны во главе с премьер-министром Синдзо Абэ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ожидается, что официально о соответствующем решении будет объявлено в ближайшее время.

Правительство Японии позволяет всем государственным служащим брать декретный отпуск вплоть до достижения ребенком трехлетнего возраста, однако большинство даже тех мужчин, кто пользуется правом на декретный отпуск, берет его не больше, чем на несколько недель. Любой мужчина в Японии также имеет право взять декретный отпуск, но подавляющее большинство японских мужчин все еще стесняется пойти на такой шаг, опасаясь осуждения со стороны коллег.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.