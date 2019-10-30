Исследователи нашли на дне Тихого потопленный во время Второй мировой авианосец

Группа американских исследователей обнаружила на дне Тихого океана в районе Филиппин хорошо сохранившийся корпус легкого авианосца ВМС США St. Lo, который стал первым американским кораблем, потопленным в результате атаки камикадзе. Он находится на глубине более 4,7 тыс. м. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил в среду японский телеканал NHK.

Лежащий на дне авианосец был исследован и детально заснят с помощью беспилотной подводной лодки. Эту видеозапись обнародовала обнаружившая корабль команда поисковиков, которая создана и активно действует на средства ныне покойного сооснователя корпорации Microsoft Пола Аллена. Его отец был американским военным моряком, принимавшим участие в войне с Японией. В память о нем Аллен выделил солидные суммы на проведение многолетних работ по поиску кораблей всех стран, потопленных в зоне Тихого океана в годы Второй мировой войны.

На корпусе обнаруженного авианосца сохранились следы маскировочной окраски, различные надписи. Этот корабль водоизмещением 7,8 тыс. т был потоплен в результате первой операции специального отряда летчиков-смертников под командой лейтенанта Юкио Сэки. Его загруженный бомбами истребитель "Мицубиси Зеро" врезался в палубу авианосца, что вызвало мощный взрыв. Корабль затонул, погибли 143 члена его команды.

Это считается первой успешной атакой камикадзе, которые затем японское военное командование стало проводить все активнее. Всего в таких операциях погибли примерно 4 тыс. японских смертников, и большинство подобных нападений были, по мнению историков, малоэффективны.

Группа, действующая на средства Пола Аллена, обнаружила уже немало затонувших кораблей. Только что она сообщила о том, что нашла на глубине почти 5,5 тыс. м обломки предположительно японского авианосца, потопленного в ходе битвы у атолла Мидуэй в 1942 году. В июле нынешнего года эта же группа обнаружила в районе Филиппин лежащий на глубине 1850 м японский тяжелый крейсер "Мая".

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