Михаил Гусман, Александр Калягин и Станислав Попов получили премию Юрия Любимова "Вершина"

Церемония награждения пятой Общественной премией Юрия Любимова "Вершина" прошла во вторник на Новой сцене Государственного академического театра им. Евг. Вахтангова. Лауреатами премии стали первый заместитель генерального директора информационного агентства ТАСС Михаил Гусман, председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин и президент Российского танцевального союза Станислав Попов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Премию первому лауреату - Гусману - вручил генеральный директор Первого канала Константин Эрнст. "Мне посчастливилось вручать премию имени одного человека, которого я очень люблю - Юрия Петровича Любимова - другому, моему другу, которого я тоже очень люблю. Михаил Соломонович Гусман - выдающийся человек, во-первых, он блестящий профессионал, во-вторых, то, что он работает в ТАСС - большое преимущество российской информационной системы, а МИД в его лице потерял тонкого и умного переговорщика", - отметил он.

Получая статуэтку, знаменитый журналист, произнес слова благодарности Любимову. "Мало кто после моих родителей сыграл в моем становлении, в моей жизни, в моем общественном понимании так много, как Юрий Петрович. Он воспитывал гражданственность в людях, которые приходили на его спектакли, он давал кислород в той достаточно сложной, хотя и не чрезмерно спертой атмосфере того времени", - сказал Гусман со сцены.

Калягин не смог присутствовать на вручении премии, за артиста премию получила его жена Евгения Глушенко. "Юрий Петрович очень любил Калягина, судьба их разделяла и в театре, и в жизни, но он всегда отзывался о нем хорошо. Он считал его фантастически одаренным человеком", - рассказала вдова режиссера Каталин Любимова.

Она вспоминала, что ее супруг называл Калягина просто Сашей. "Саша для него был символом разностороннего актера, он умеет не только прекрасно двигаться на сцене, но и имеет музыкальные данные. Он был для него тем, к чему сам Юрий Петрович стремился - символом синтетического актера, который умеет на сцене делать все", - добавила Любимова.

Еще один лауреат - Попов - признался, что перед церемонией его спросили, что объединяет его и Любимова. По его словам, это умение много работать и всегда продолжать служить своему делу. "Какие бы трудности ни встречались на моем пути, а их было очень много, мы пробивали себе нашу дорогу очень сложно, мы были проводниками буржуазной идеологии, с нами боролись. В конечном итоге мы проложили путь бальным танцам, танцевальному спорту. Это та деятельность, которая помогает вести и развивать танцевальную культуру, как одну из очень важных сторон человеческой культуры", - отметил балетмейстер.

О статуэтке и названии

В этом году за премией закрепили постоянное название - "Вершина". Лауреатам был вручен памятный знак, представляющий собой деревянные кубики, поставленные друг на друга, образующие тем самым вершину.

После награждения был показан спектакль "Адам и Ева. Жизнь после рая", созданный в рамках программы "Код Любимова". "Это историческое явление в мире бального танца и танцевального спорта, когда играют известные танцоры, двукратные чемпионы мира, трехкратные чемпионы Европы - Арсен Агамалян и Оксана Васильева. Арсен Агамалян создал тот спектакль, который действительно волнует", - рассказал Попов.

Премия была учреждена некоммерческой организацией "Благотворительный фонд развития театрального искусства Ю. П. Любимова" в 2015 году и присуждается за профессионализм, преданность своему делу, ясное выражение своей гражданской позиции.

Среди лауреатов премии - политический деятель, политолог, действительный член Российской академии наук Алексей Арбатов; президент Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина Ирина Антонова, врач-нейрохирург Александр Коновалов, народный артист РФ Евгений Миронов, хирург Лео Бокерия, хореограф Юрий Григорович и многие другие.

О Юрии Любимове

Юрий Любимов родился 30 сентября 1917 года в Ярославле. По его собственным подсчетам, он проработал 84 года, из которых 80 лет - на театральном поприще. Прошел две войны, блокаду в Ленинграде. Знал славу как актер и успел сделать театр, который является предметом изучения во многих странах.

Познал и "вкус" вынужденной эмиграции. Работая по всему миру, он всегда опирался на русскую классику. Вернулся в СССР в 1988 году.

Из-за конфликта с собственной труппой во время гастролей в Чехии в 2011 году ушел из созданного им. Театра на Таганке, после чего поставил несколько спектаклей в других театрах Москвы. Умер 5 октября 2014 года в Москве в возрасте 97 лет.

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