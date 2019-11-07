За 9 месяцев 2019 года из Турции в Азербайджан было осуществлено 26 тыс. грузоперевозок (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - В январе-сентябре 2019 года из Турции в Азербайджан было осуществлено 26,118 тысяч перевозок турецкими грузовиками, что является сопоставимым с показателями грузоперевозок в январе-сентябре 2018 года.

Об этом сказали Trend, в Ассоциации международных перевозчиков (UND) Турции.

«На Азербайджан приходится 2,80 процента от совокупного объема перевалки грузов из Турции грузовыми автомобилями за отчетный период», - сказали в ассоциации.

Как отметили в UND, за указанный период из Турции в Нахчыванскую Автономную Республику (НАР) была осуществлена перевалка грузов 15,665 тысячами грузовиков, что на 42 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

«За отчетный период на долю НАР пришлось 1,68 процента грузовых перевозок из Турции», - сказали в Ассоциации.

Было отмечено, что в январе-сентябре 2019 года турецкие грузовики осуществили 7,830 тысячи грузоперевозок из Азербайджана, что на 73 процента больше по сравнению показателями аналогичного периода 2018 года.

«В январе-сентябре 2019 года азербайджанскими грузовиками осуществлено 2,418 тысячи грузоперевозок в Турцию, что на 12 процентов больше по сравнению с показателями аналогичного периода 2018 года», - сказали в UND.

Как отметили в UND, в январе-сентябре 2019 года зарубежные перевозки турецкими грузовиками составили 934,404 тысячи, увеличившись на пять процентов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

«В январе-сентябре 2019 года, доля грузоперевозок из Турции турецкими грузовиками составила 77,60 процента от общего объема перевалки грузов автотранспортом», - сказали в UND.

Было отмечено, что в январе-сентябре 2019 года количество грузоперевозок иностранными грузовиками по территории Турции составило 269,653 тысяч, увеличившись на три процента по сравнению с аналогичном периодом 2018 года.

«В январе-сентябре 2019 года доля грузоперевозок из Турции иностранными грузовиками составила 22,40 процента», - сказали в UND.

Согласно информации UND, в январе-сентябре 2019 года из зарубежных стран было осуществлено 300,673 тысячи грузоперевозок посредством турецких грузовиков.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Редактор: Юсиф Агаев.)

Твиттер: @rhafizoglu

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