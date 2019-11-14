Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается в среду в ряде стран. Это следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Чаще всего с неполадками Instagram сталкиваются пользователи в Великобритании, США, Германии, Италии, Португалии, Испании, Нидерландов, Бельгии, Австрии и России.

Большая часть пользователей испытывает проблемы с загрузкой новостной ленты (71%), у 17% возникают трудности с публикацией историй, 11% пользователей жалуются на неполадки в работе сайта.

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