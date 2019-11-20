Майли Сайрус рассталась с Коди Симпсоном через месяц после бурного романа

20 ноября 2019 07:41 (UTC+04:00)

Американская певица Майли Сайрус рассталась с музыкантом Коди Симпсоном через месяц после того, как они объявили о романе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Mirror.

"Они не вместе, но хотят попробовать остаться друзьями, — рассказал источник изданию, — Майли нужно сосредоточиться на себе".

В начале октября, когда Сайрус и Симпсон заявили о своих отношениях в социальных сетях, 22-летний певец был очень счастлив, так как влюбился в поп-звезду, когда ему было всего 12 лет, а ей 17.

По словам источника, певица была другого мнения, и начала эти отношения, чтобы позлить бывшего мужа актера Лиама Хемсворта, о разводе с которым объявила летом этого года после десяти лет отношений.

Лиам, как утверждается, недавно начал встречаться с австралийской актрисой Мэддисон Браун.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Красная дорожка Met Gala 2019: яркие образы (ФОТО)
Стиль 7 мая 12:53
Рейтинг самых упоминаемых иностранных звезд (ФОТО)
Звёздный мир 30 декабря 2015 12:23
Лента новостей
Маас заявил, что НАТО следует адаптировать под современные вызовы
Европа 08:12
Армия Израиля заявила, что атаковала в Сирии десятки объектов
Израиль 07:16
Не менее 11 человек заблокированы в шахте на востоке Китая в результате аварии
Китай 07:14
Генпрокурор Нью-Йорка подала иск к крупнейшему в США производителю электронных сигарет
США 07:09
ООН назвала 47 наименее развитых стран в мире
В мире 06:32
Сына экс-президента Германии убили во время лекции в клинике
Европа 06:21
В здании Министерства экономики Японии произошел пожар
Другие страны 05:59
Генсек ОПЕК отметил ведущую роль Путина в налаживании сотрудничества в рамках ОПЕК+
В мире 05:33
Названа одна из главных причин возникновения рака
В мире 05:11