Астрономы РФ открыли потенциально опасный астероид

Российские средства наблюдения обнаружили в начале ноября новый астероид, сопоставимый по размеру с Челябинским метеоритом и прошедший тогда всего в 140 тыс. км от Земли. Об этом, как передает Trend, сообщил ТАСС исполнительный директор госкорпорации по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

"Новый астероид был обнаружен 6 ноября в 17:43 оптико-электронным комплексом Астрономического научного центра в селе Передовое Амурской области. Он приблизился к Земле на расстояние чуть более 139 тыс. километров", - сказал Блошенко.

Поперечный размер небесного тела, добавил исполнительный директор Роскосмоса, "составляет 10-15 м, то есть объект сопоставим с астероидом, разрушившимся в атмосфере Земли в районе Челябинска 15 февраля 2013 года". Блошенко уточнил, что небесный объект находится на гелиоцентрической орбите с периодом обращения 1055 дней.

Он добавил, что "такой объект ранее не наблюдался и является периодически сближающимся с Землей, что определяет наше внимание к его сопровождению и анализу траектории".

Всего 6 ноября сопровождение астероида вели три оптико-электронных комплекса: в Амурской области, Армении и в Ставропольском крае. 8 ноября наблюдения были подтверждены обсерваторией Грейт-Шеффорд (Великобритания) и Астрономической исследовательской обсерваторией в Вестфилде (США).

Оптико-электронные станции в Амурской области, Армении и в Ставропольском крае входят в российскую автоматизированную систему предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве, которая создана и работает с 2016 года. Кроме названных, в нее входят другие комплексы на территории России и станция в Бразилии. Сейчас система в основном наблюдает за объектами в ближнем космосе, отслеживая в том числе космический мусор и обеспечивая безопасность движения космических аппаратов.

О Челябинском метеорите

Так называемый Челябинский метеорит вошел в атмосферу Земли 15 февраля 2013 года около 07:10 мск, вызвав сильный взрыв на высоте 30-50 км и падение многочисленных фрагментов на большой территории в Челябинской области. Взрыв наблюдали сотни тысяч человек на Урале и в северном Казахстане. Наиболее крупные фрагменты метеорита упали в окрестностях озера Чебаркуль, в 78 км западнее Челябинска. Взрывной волной выбило стекла в сотнях тысяч домов Челябинска и окрестных населенных пунктов.

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