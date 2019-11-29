Широкое внедрение 5G увеличит мощность и частоту DDoS-атак

29 ноября 2019 08:50 (UTC+04:00)

Более широкое внедрение сети нового поколения 5G значительно увеличит количество традиционных атак, с которыми в последние годы сталкиваются провайдеры. Об этом говорится в отчете Hi-Tech Crime Trends, подготовленном в пятницу компанией в сфере расследования и предупреждения киберпреступлений Group-IB, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В компании сообщают, что благодаря большому количеству подключенных устройств и широкой полосе пропускания значительно увеличатся мощность и частота DDoS-атак. "Проксирование - это еще один популярный метод мошенничества. Превращая скомпрометированные устройства в прокси-серверы, злоумышленники могут совершать действия с большого пула IP-адресов. Подключение IoT- устройств [относящихся к "интернету вещей"] к сетям 5G значительно увеличит количество небезопасных устройств, которые могут быть использованы для проксирования. Распространение вредоносных программ через взломанные устройства - также популярная практика, и она будет только масштабироваться с развитием 5G-сетей", - говорится в отчете.

Также отмечается, что архитектурные особенности 5G (в отличие от поколений связи 1/2/3/4G) заключаются в том, что сверхскорости и другие преимущества новой технологии реализуются в большей степени за счет программных платформ, а не оборудования. Это означает, что все угрозы для серверных и программных решений становятся актуальными для операторов 5G.

"Уходящий год показал, что отрасль телеком является одной из приоритетных для прогосударственных групп: скомпрометировав оператора, атакующие получают возможность развивать атаки в его клиентах с целью шпионажа или саботажа <...> В ближайшие годы на распределение долей рынка 5G между ключевыми игроками будет влиять в том числе уровень их кибербезопасности. А все недостатки и нарушения работоспособности будут использоваться в конкурентной борьбе", - добавили в Group-IB.

5G - пятое поколение технологий передачи данных, предусматривающее гораздо большую по сравнению с четвертым поколением пропускную способность, что позволит обеспечивать большие скорости при обмене данными.

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