В октябре товарооборот Турции с Азербайджаном превысил $33 млн (Эксклюзив)

2 декабря 2019 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В октябре текущего года товарооборот Турции с Азербайджаном вырос на 33,715 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 177,354 миллиона долларов.

Об этом сообщили Trend в министерстве торговли Турции.

"В октябре 2019 года экспорт Турции в Азербайджан составил 153,487 миллиона долларов, а импорт из Азербайджана – 23,867 миллиона долларов", - сказали в ведомстве.

Товарооборот между Турцией и Азербайджаном в январе-октябре 2019 года вырос на 80,931 миллиона долларов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, превысив 1,608 миллиарда долларов.

"В январе-октябре 2019 года экспорт Турции в Азербайджан составил 1,286 миллиарда долларов, а импорт из Азербайджана - 322,513 миллиона долларов", - сообщили в министерстве.

Отметим, что внешнеторговый оборот Турции в октябре 2019 года составил 34,515 миллиарда долларов.

За указанный период турецкий экспорт сократился на 1,53 процента по сравнению с сентябрем 2018 года, составив 16,336 миллиарда долларов.

В октябре 2019 года импорт в Турцию вырос на 10,79 процента по сравнению с соответствующим месяцем 2018 года и достиг 18,179 миллиарда долларов

В январе-октябре внешний товарооборот Турции составил 320,912 миллиарда долларов.

(Автор: Руфиз Хафизоглу)

Твиттер: @rhafizoglu

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