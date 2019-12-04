Трамп: Макрон отказался от своих высказываний о "смерти мозга" НАТО

4 декабря 2019 22:03 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон взял обратно свои слова о "смерти мозга" НАТО, он понимает, что альянс начал усиливаться. Об этом сообщил в среду президент США Дональд Трамп перед переговорами с премьер-министром Италии Джузеппе Конте на полях саммита НАТО в британской столице, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"НАТО имеет очень важное значение <...> Сейчас НАТО занимает сильную позицию, мне кажется, самую сильную за всю историю. Вчера [во вторник] я провел переговоры с президентом Франции. Он взял обратно свои высказывания о НАТО. Он видит, что произошло и происходит, как [входящие в состав альянса] страны усиливаются", - отметил американский лидер.

Он позитивно оценил проходящий в Лондоне саммит альянса. Трамп в очередной раз заявил, что многие члены НАТО повысили свои расходы на оборону только после того, как он стал президентом.

При этом в среду сам Макрон указал, что не стыдится своих недавних высказываний о "смерти мозга" НАТО, так как считает, что они позволили запустить важные дискуссии о положении дел в Североатлантическом альянсе. Во вторник на встрече с Трампом он подчеркнул, что не собирается отказываться от этих слов и считает, что в стратегию альянса необходимо внести ясность.

В начале ноября французский лидер в интервью журналу "Экономист" заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри альянса, что можно охарактеризовать как "смерть мозга".

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