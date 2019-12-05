В работе Facebook произошел сбой

5 декабря 2019 03:03 (UTC+04:00)

Пользователи социальной сети Facebook по всему миру столкнулись со сбоями в ее работе в ночь на четверг. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Неполадки в работе социальной сети стали наблюдаться после 01:25 мск в четверг.

Чаще других на сбои жалуются пользователи из США, Германии, Франции, Нидерландов и Испании.

По данным Downdetector, примерно 49% пользователей Facebook жалуются на сбои в работе новостной ленты, еще 29% испытывают проблемы со входом в свои аккаунты, а около 21% пользователей сообщили о полном отключении социальной сети.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Facebook продолжает лидировать на рынке соцмедиа Азербайджана
ИКТ 2 декабря 16:30
Facebook впервые маркировала размещенный пост как ложная информация
Другие страны 30 ноября 13:50
В Facebook назвали причину сбоя в работе своих приложений
США 28 ноября 23:31
В работе Facebook произошел сбой
В мире 27 ноября 03:31
В работе Facebook произошел сбой
В мире 26 ноября 03:31
Госдеп призвал Facebook и Twitter заблокировать аккаунты властей Ирана
США 24 ноября 01:02
Лента новостей
США утверждают, что задержали в Оманском заливе судно с иранским оружием
США 02:38
В США заявили, что еще не принимали решений о создании ракет средней и меньшей дальности
США 02:17
Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у берегов Вануату
Другие страны 01:56
Руководство ЦБ Аргентины подало в отставку
Другие страны 01:34
Экс-президента США Джимми Картера выписали после очередной госпитализации
США 01:12
Взрыв газа произошел в жилом здании на горнолыжном курорте в Польше
Европа 00:52
Пять террористов РПК сдались ВС Турции
Турция 00:39
В Одессе более 20 человек пострадали при пожаре в колледже
Другие страны 00:18
Страны Евросоюза в Совбезе ООН выразили обеспокоенность очередными ракетными пусками КНДР
Европа 00:03