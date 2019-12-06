Астронавты починили прохудившийся в открытом космосе скафандр

Астронавты на борту Международной космической станции (МКС) отремонтировали скафандр итальянца Луки Пармитано, в котором была обнаружена вода после выхода в открытый космос, сообщило НАСА, передает Trend со сыылкой на РИА Новости.

На сайте НАСА отмечается, что накануне после изучения причины утечки воды астронавты поменяли блок водяной и вентиляционной магистралей и восстановили работоспособность скафандра Пармитано.

Ранее в НАСА уже сообщали РИА Новости, что во время предыдущего выхода в космос 15 ноября произошел аналогичный инцидент – небольшое количество жидкости было обнаружено в правом ботинке скафандра американского астронавта Эндрю Моргана.

Во время выхода в открытый космос в ходе первого полета Пармитано на МКС в 2013 году с ним произошла аналогичная история, но тогда утечка приняла гораздо больший масштаб. Его совместный с американским астронавтом Кристофером Кэссиди выход даже пришлось прервать раньше времени.

Тогда Пармитано чуть более чем через час после начала работ за бортом сообщил о том, что вода поступает с задней части шлема. К тому моменту, как астронавты вернулись на станцию, в шлеме итальянца скопилось практически 2,5 литра воды.

Впоследствии комиссия НАСА выяснила, что из-за засорения насоса охлаждающего контура вода пошла через вентиляционное отверстие.

В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.

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