На должности шести членов ЦИК Боливии претендуют более 500 человек

Объединенный комитет по конституционным вопросам парламента Боливии в субботу завершил прием заявок от кандидатов на должности в Высшем избирательном суде [ВИС, аналог Центризбиркома] страны. Об этом сообщается в аккаунте законодательного органа в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из 502 кандидатов 183 женщины и 319 мужчин", - уточняется в публикации. Как сообщил местному изданию "Пахина сьете" председатель комиссии Лино Карденас, такая активность кандидатов "превзошла все ожидания" парламентского органа. По его мнению, "это позволяет выбирать лучших людей, которые смогут гарантировать прозрачность избирательного процесса".

После проверки документов кандидатов 18 декабря парламент выберет из числа допущенных до финального этапа конкурса шестерых человек, которые займут вакантные должности членов ВИС, передает Боливийское информационное агентство. При этом трое из них должны быть женщинами, а двое - представителями коренных народностей Боливии, как того требует законодательство. Еще одного члена ВИС ранее назначила и.о. президента страны Жанин Аньес. Обновленному составу электорального института предстоит определить дату новых президентских выборов, которые, как ожидается, пройдут в середине марта.

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