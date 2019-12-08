На должности шести членов ЦИК Боливии претендуют более 500 человек

8 декабря 2019 07:30 (UTC+04:00)

Объединенный комитет по конституционным вопросам парламента Боливии в субботу завершил прием заявок от кандидатов на должности в Высшем избирательном суде [ВИС, аналог Центризбиркома] страны. Об этом сообщается в аккаунте законодательного органа в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Из 502 кандидатов 183 женщины и 319 мужчин", - уточняется в публикации. Как сообщил местному изданию "Пахина сьете" председатель комиссии Лино Карденас, такая активность кандидатов "превзошла все ожидания" парламентского органа. По его мнению, "это позволяет выбирать лучших людей, которые смогут гарантировать прозрачность избирательного процесса".

После проверки документов кандидатов 18 декабря парламент выберет из числа допущенных до финального этапа конкурса шестерых человек, которые займут вакантные должности членов ВИС, передает Боливийское информационное агентство. При этом трое из них должны быть женщинами, а двое - представителями коренных народностей Боливии, как того требует законодательство. Еще одного члена ВИС ранее назначила и.о. президента страны Жанин Аньес. Обновленному составу электорального института предстоит определить дату новых президентских выборов, которые, как ожидается, пройдут в середине марта.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Моралес возглавит штаб своей партии на выборах президента Боливии
Другие страны 03:07
В Боливии заявили, что выборы президента страны пройдут примерно в середине марта
Другие страны 30 ноября 07:31
Власти Боливии отменили указ о безнаказанности военных
Другие страны 29 ноября 07:11
Парламент Боливии запустил механизм для проведения новых выборов
Другие страны 29 ноября 03:18
МИД Боливии заявил о возобновлении дипотношений с Израилем
Другие страны 29 ноября 00:49
Заместитель Эво Моралеса заявил о готовности участвовать в выборах
Другие страны 28 ноября 08:47
Лента новостей
Джонсон пообещал в случае победы на выборах ввести в Великобритании три типа рабочих виз
Европа 07:41
КНДР сообщила об успешном проведении важного испытания на космодроме
Другие страны 07:02
Российские и турецкие военные проинспектировали трассу между позициями ВС Турции и Сирии
Турция 06:41
На военных объектах США усилены меры безопасности после стрельбы во Флориде
США 06:20
Израильская армия заявила, что атаковала объекты ХАМАС
Израиль 05:49
Трамп назначил сотрудника Секретной службы замглавы своего аппарата
США 05:05
Американский авианосец "Джон Кеннеди" официально спущен на воду
США 04:44
Торговый центр в Каракасе эвакуировали из-за подозрительного предмета
Другие страны 04:18
Нетаньяху предложил провести прямые выборы премьера в Израиле
Израиль 03:57