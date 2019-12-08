Ученые назвали три этапа старения человека

8 декабря 2019 10:35 (UTC+04:00)

Ученые Стэнфордского университета выяснили, что старение человека проходит в несколько этапов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает портал Nature Medicine.

Специалисты провели анализ белков плазмы крови 4263 человек в возрасте от 18 до 95 лет и обнаружили нелинейные изменения в их структуре в зависимости от возраста испытуемых.

Исследователи пришли к выводу, что основные изменения в белках плазмы крови условно происходят в три этапа: в 34, 60 и 78 лет.

Отмечается, что открытие позволит более эффективно бороться с возрастными заболеваниями.

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