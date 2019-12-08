Названы лучшие фильмы десятилетия

Профессиональный кинематографический журнал Les Cahiers du cinema составил список лучших картин десятилетия - его возглавил сериал американца Дэвида Линча "Твин Пикс: Возвращение" (2017), передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В первой "тройке": лента французского режиссера и автора статей в "Тетрадях..." Лео Каракса - "Корпорация "Святые моторы" (2012), а также сериал "Малыш Кенкен" (2014) еще одного француза Брюно Дюмона.

В списке также два лауреата "Золотой пальмовой ветви" Канн: лента "Дядюшка Бунми, который помнит свои прошлые жизни" (2010) тайского режиссера Апичатпонга Вирасетакула и "Тони Эрдманн" (2016) немки Марен Аде.

В "десятку" вошли - "Книга образов" (2018) классика "новой волны" Жан-Люка Годара, "Мела: олия" (2011) из апокалиптической трилогии датчанина Ларса фон Триера, "Побудь в моей шкуре" (2013) британца Джонатана Глейзера и "Странный случай Анжелики" (2010) португальца Мануэла де Оливейра.

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