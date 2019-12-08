В Литве разбился спортивный самолет

8 декабря 2019 18:31 (UTC+04:00)

Два человека погибли в Литве в воскресенье в результате крушения легкомоторного спортивного самолета. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило национальное радио.

По его данным, ЧП произошло в Каунасском районе. Погибли двое находившихся на борту мужчин - 30 лет и 65 лет. Самолет упал во дворе дома, в квартале частных особняков. Жители при этом не пострадали.

Согласно предварительной информации, один из погибших - опытный пилот Викторас Рамонас, на счету которого в том числе перелет 2003 года на небольшом самолете через Атлантический океан. Вместе с ним в воскресенье на борту находился обучающийся пилотажу мужчина.

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