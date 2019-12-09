Сеул продолжит содействовать диалогу между КНДР и США

9 декабря 2019 08:56 (UTC+04:00)

Республика Корея предпримет все необходимые усилия для продолжения диалога по ядерной проблеме между КНДР и США, несмотря на рост напряженности в отношениях двух стран. С таким заявлением выступило в понедельник южнокорейское министерство объединения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Северная Корея и США все еще стремятся достичь прогресса посредством диалога, и правительство Республики Корея со своей стороны предпримет необходимые шаги, чтобы поддержать переговорный процесс и достичь договоренности", - заявил на брифинге для журналистов официальный представитель ведомства Ли Сан Мин.

"Осознавая всю серьезность сложившейся ситуации, министерство объединения и соответствующие ведомства будут пристально следить за ее развитием", - добавил он.

В конце нынешнего года истекает срок, который Пхеньян установил Вашингтону для выработки взаимоприемлемого компромисса на переговорах.

Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на встрече 30 июня в Пханмунджоме договорились возобновить на рабочем уровне переговоры о денуклеаризации, которые были приостановлены после безрезультатного завершения саммита двух лидеров в Ханое в феврале текущего года. В соответствии с этой договоренностью 5 октября представители США и КНДР встретились в Стокгольме для обсуждения перспектив нормализации двусторонних отношений, но наладить диалог не удалось. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале консультаций и посоветовал американской стороне лучше обдумать свою позицию, при этом в Госдепартаменте не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.

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