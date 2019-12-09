НАСА объявило о завершении сборки центрального блока ракеты SLS

9 декабря 2019 21:35 (UTC+04:00)

НАСА завершило сборку центрального блока ракеты-носителя SLS, которая будет использоваться для программы полетов на Луну и Марс, до конца года ее передадут для необходимых испытаний, сообщил в понедельник глава ведомства Джим Брайденстайн, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы объявляем о завершении (сборки) центрального ракетного блока SLS для миссии "Артемис-1", которая станет первым шагом по отправке очередного американского мужчины и первой женщины на Луну", - объявил Брайденстайн, выступая в производственном центре НАСА Michoud Assembly Facility в Луизиане.

По его словам, теперь собранный центральный блок новейшей ракеты-носителя готовится к отправке в центр НАСА имени Джона Стениса для тестирования. По его словам, это произойдет до конца текущего года.

Ранее в августе вице-президент США Майк Пенс объявил, что Соединенные Штаты завершат сборку новейшей сверхтяжелой ракеты SLS (Space Launch System) до конца текущего года.
Ввод в эксплуатацию ракеты многократно откладывался. Первый пуск планировался на 2019 год, затем был перенесен на июнь 2020 года. В соответствии с новым графиком, как подтвердил Брайденстайн в понедельник, первый запуск ракеты с миссией "Артемис-1" состоится в 2021 году.

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