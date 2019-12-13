Экспорт стали из Турции в Туркменистан вырос более чем на 85% (Эксклюзив)

13 декабря 2019 15:59 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
Турция на более чем 70% сократила экспорт стали в США
Турция 13:33
Турция экспортировала в Кыргызстан сталь на сумму свыше $2 млн
Турция 12:58
Турция более чем на 30% сократила экспорт стали в Китай
Турция 11:39
Обнародованы объемы экспорта стали из Турции в Таджикистан
Турция 10:45
Турция экспортировала в Словакию товары оборонной промышленности на сумму $200 млн – министерство
Турция 12 декабря 13:23
Турция незначительно увеличила экспорт кожаных изделий в Азербайджан
Турция 12 декабря 11:44
Лента новостей
Корпорация США построит в Казахстане три мясоперерабатывающих завода
Строительство 17:12
Посол США в Турции вызван в МИД
Турция 17:10
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о тридцатой годовщине трагедии 20 января
Политика 17:06
ОЧЭС не принял проекты документов из-за деструктивного подхода Армении
Политика 17:04
ГПС Азербайджана: Установлены 15 человек, подозреваемых в связях с иностранными спецслужбами (ФОТО)
Общество 17:00
Минсельхоз Азербайджана о новых размерах субсидий фермерам
Экономика 16:51
ЮНЕСКО включила узбекский танец в список наследия человечества
Узбекистан 16:47
Шуахевская ГЭС в Грузии начнет работать в тестовом режиме
Энергетика 16:46
Половина операций на Бакинской фондовой бирже принадлежит Pasha Kapital
Финансы 16:42