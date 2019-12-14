Украдены данные 29 тысяч сотрудников Facebook

14 декабря 2019 08:01 (UTC+04:00)

Жесткие диски с банковскими данными и прочей личной информацией 29 тысяч сотрудников Facebook, работавших в компании в 2018 году, украли из машины сотрудника соцсети. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Блумберг.

По данным агентства, на незашифрованных жестких дисках находились данные с именами сотрудников, номерами их банковских счетов и последними четырьмя цифрами номеров их социального страхования, а также данные о зарплатах и бонусах.

"Мы сотрудничали с правоохранительными органами в ходе их расследования недавнего взлома автомобиля и кражи сумки сотрудника, в которой находилось оборудование компании с хранившейся на нем бухгалтерской информацией", - заявила пресс-секретарь компании, которую цитирует агентство. По ее словам, на украденных носителях не было данных о пользователях социальной сети.

Пресс-секретарь также отметила, что, по всей видимости, речь идет об обычной краже, а не о попытке украсть именно данные сотрудников Facebook.

Взлом автомобиля произошел еще 17 ноября, пропажа жестких дисков была обнаружена через три дня - 20 ноября. Facebook начала предупреждать пострадавших сотрудников только в пятницу, 13 декабря.

Как отмечает агентство, ограбленный сотрудник не должен был выносить жесткие диски из офиса. Компания сообщила, что предприняла в его отношении дисциплинарные меры.

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