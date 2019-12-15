Олимпийский манифест Пьера де Кубертена выставлен на аукцион

Олимпийский манифест основателя современных Игр Пьера де Кубертена выставлен на торги аукционным домом Sotheby's. Об этом сообщает пресс-служба дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стартовая цена лота установлена на отметке в $500 тыс. Аукцион начнется 18 декабря.

Кубертен написал манифест в 1889 году. На 14 листах рукописи изложены основы современных Олимпийских игр, где он утверждает, что "борьба между народами должна быть только в спорте".

Кубертен является инициатором возрождения Олимпийских игр, им разработана клятва, эмблема Игр, а также лозунг "Быстрее, выше, сильнее". В его честь названа специальная награда, вручаемая Международным олимпийским комитетом за проявление благородства и верности духа во время Олимпийских игр.

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