Олимпийский манифест Пьера де Кубертена выставлен на аукцион

15 декабря 2019 04:49 (UTC+04:00)

Олимпийский манифест основателя современных Игр Пьера де Кубертена выставлен на торги аукционным домом Sotheby's. Об этом сообщает пресс-служба дома, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Стартовая цена лота установлена на отметке в $500 тыс. Аукцион начнется 18 декабря.

Кубертен написал манифест в 1889 году. На 14 листах рукописи изложены основы современных Олимпийских игр, где он утверждает, что "борьба между народами должна быть только в спорте".

Кубертен является инициатором возрождения Олимпийских игр, им разработана клятва, эмблема Игр, а также лозунг "Быстрее, выше, сильнее". В его честь названа специальная награда, вручаемая Международным олимпийским комитетом за проявление благородства и верности духа во время Олимпийских игр.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
EYOF Баку 2019: Арена замечательная, соперники очень сильны – британский тренер
Общество 24 июля 18:34
EYOF Баку 2019: Мы чувствуем себя как дома – польский тренер
Общество 23 июля 19:23
EYOF Баку 2019: Мне очень нравится Баку – польский гимнаст
Общество 23 июля 19:18
Эксперты доработают в Минске проект положения об Играх стран СНГ
Беларусь 20 мая 17:13
Шахматы могут стать частью культурной программы Олимпиады-2024 в Париже
В мире 14 мая 17:53
Сирия планирует впервые принять участие в зимних Олимпийских играх
Арабские страны 13 декабря 2018 09:55
Лента новостей
В Венесуэле обвинили оппозицию в подготовке теракта против военных
Другие страны 05:35
Мэр Версаля борется с недобросовестным использованием названия города в рекламе
Европа 05:17
Лауреат премии мира отвечает на обвинения в геноциде
Европа 05:03
Страны АЛБА назвали внешнюю политику США причиной региональной нестабильности
Другие страны 04:31
Сенатор США Грэм предложил замену "плохой" сделке с Ираном
США 04:15
Россия и Катар договорились координировать инвестиционную деятельность
Арабские страны 03:57
В Риме прошла акция за справедливое общество нового социального движения "Сардины"
Европа 03:39
Автобус перевернулся в центральной части Мексики
Другие страны 03:21
Ярко, музыкально, динамично - гала-концерт фестиваля "ЗИМА" (ФОТО)
Культура 03:03