В январе-ноябре экспорт стали из Турции в Иран сократился почти на 20 процента

16 декабря 2019 10:10 (UTC+04:00)

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