Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины до "ограниченного дефолта"

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный кредитный рейтинг Аргентины в иностранной и национальной валютах с уровня "CCC" до "ограниченного дефолта". Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении агентства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Понижение рейтингов Аргентины последовало за односторонним решением правительства о продлении сроков выплат по краткосрочным долларовым казначейским векселям, выпущенных в соответствии с местными законами", - говорится в сообщении.

Агентство также отметило, что хотя новое правительство Аргентины объявило о своем намерении добиться перепрофилирования краткосрочных и долгосрочных долговых обязательств, "риск традиционного дефолта по платежам и других односторонних изменений в условиях", под которыми были выпущены ценные бумаги, не исключается.

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