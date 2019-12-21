В США назвали число остающихся под стражей в Сирии боевиков ИГ

21 декабря 2019 07:29 (UTC+04:00)

Около двух тысяч боевиков террористической организации ИГ остаются под стражей в Сирии, сообщил на брифинге в госдепе высокопоставленный чиновник администрации США.
Кроме того, в Сирии находятся около 70 тысяч их жен и детей, добавил он, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В настоящее время в Сирии находятся под стражей около двух тысяч иностранных боевиков ИГ, еще около 70 тысяч женщин и детей, являющихся членами семей ИГ", - заявил представитель администрации.

По его словам, в 2019 году США приняли обратно восемь своих граждан, шесть из них преследуются по закону.

В Соединенные Штаты также вернули 15 детей.

Лидер по репатриации своих граждан из Сирии - Казахстан, он принял сотни человек, Босния и Герцеговина репатриировала 25 своих граждан. "Это касается как боевиков, так и членов семьей, связанных с ИГ", - добавил чиновник.

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