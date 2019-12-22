NASA и Boeing попытаются посадить корабль Starliner 22 декабря

22 декабря 2019 00:59 (UTC+04:00)

Сотрудники Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и корпорации Boeing планируют посадить новый американский космический корабль Starliner в воскресенье. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в субботу глава американского космического ведомства Джим Брайденстайн на пресс-конференции, трансляция которая ведется на сайте NASA.

По его словам, посадка Starliner на полигоне Уайт-Сэндз в штате Нью-Мексико запланирована на 07:57 по времени Восточного побережья США. Он также подчеркнул, что предусмотрено запасное время посадки - 15:48 по времени Восточного побережья США.

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