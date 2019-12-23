Встреча глав дипломатических ведомств США, Южной Кореи и Японии готовится в январе

Вашингтон предпринимает шаги по организации трехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств США, Южной Кореи и Японии для выработки единого подхода к КНДР. Это совещание может состояться в середине января в Сан-Франциско, сообщает в понедельник информационное агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее Пхеньян неоднократно обвинял Вашингтон в отсутствии прогресса на двусторонних переговорах и требовал предпринять реальные шаги для их активизации до конца нынешнего года. В противном случае КНДР может отказаться от своего моратория на запуски баллистических ракет большой дальности и ядерные испытания. В частности, до конца декабря в Пхеньяне ожидается важное совещание высшего партийного руководства для обсуждения ситуации на переговорах с США.

В КНДР в нынешнем году регулярно проводились пуски ракет малой дальности, однако от испытаний прототипов межконтинентальных ракет там пока воздерживаются. В то же время ранее в декабре Пхеньян объявил о проведении некоего важного испытания на своем главном ракетном полигоне на северо-западе страны. Американские эксперты полагают, что там было проведено тестирование двигателя для межконтинентальной ракеты, что может быть частью подготовки к ее запуску.

В случае ужесточения позиции КНДР, отмечает Киодо, администрация президента США Дональда Трампа может вернуться к политике "максимального давления" на Пхеньян, включая военные меры. Эти вопросы, по данным агентства, Вашингтон намерен обсудить со своими ближайшими союзниками на Востоке Азии - Южной Кореей и Японией.

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