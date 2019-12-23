Встреча глав дипломатических ведомств США, Южной Кореи и Японии готовится в январе

23 декабря 2019 06:35 (UTC+04:00)

Вашингтон предпринимает шаги по организации трехсторонней встречи глав внешнеполитических ведомств США, Южной Кореи и Японии для выработки единого подхода к КНДР. Это совещание может состояться в середине января в Сан-Франциско, сообщает в понедельник информационное агентство Kyodo, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее Пхеньян неоднократно обвинял Вашингтон в отсутствии прогресса на двусторонних переговорах и требовал предпринять реальные шаги для их активизации до конца нынешнего года. В противном случае КНДР может отказаться от своего моратория на запуски баллистических ракет большой дальности и ядерные испытания. В частности, до конца декабря в Пхеньяне ожидается важное совещание высшего партийного руководства для обсуждения ситуации на переговорах с США.

В КНДР в нынешнем году регулярно проводились пуски ракет малой дальности, однако от испытаний прототипов межконтинентальных ракет там пока воздерживаются. В то же время ранее в декабре Пхеньян объявил о проведении некоего важного испытания на своем главном ракетном полигоне на северо-западе страны. Американские эксперты полагают, что там было проведено тестирование двигателя для межконтинентальной ракеты, что может быть частью подготовки к ее запуску.

В случае ужесточения позиции КНДР, отмечает Киодо, администрация президента США Дональда Трампа может вернуться к политике "максимального давления" на Пхеньян, включая военные меры. Эти вопросы, по данным агентства, Вашингтон намерен обсудить со своими ближайшими союзниками на Востоке Азии - Южной Кореей и Японией.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп обвинил Пелоси в попытке диктовать условия проведения импичмента в Сенате
США 02:23
Один человек погиб в результате стрельбы в Миннесоте
США 01:00
"Талибан" получило согласие старейшин на объявление прекращения огня в Афганистане
Другие страны 22 декабря 20:09
В Чикаго более 10 человек получили ранения в результате стрельбы
США 22 декабря 18:44
Посол Ирана заявил, что Европа не может помочь Тегерану в противодействии санкциям США
Политика 22 декабря 15:31
В Анкаре заявили, что санкции США не смогут повлиять на Турцию и проводимую ею политику
Турция 22 декабря 15:20
Лента новостей
На Филиппинах из-за отравления алкоголем умерли девять человек
Другие страны 07:16
В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,2
Турция 07:01
Китай с 1 января понизит пошлины на более чем 850 видов импортных товаров
Китай 05:32
В Ливии армия Хафтара на три дня продлила срок ультиматума группировкам ПНС в Триполи
В мире 05:08
Источник: ВВС Израиля находились над Ливаном во время ударов по Сирии
Израиль 04:47
Корсика отрезана от Франции из-за шторма
Европа 04:21
В Египте освободили бывшего начальника генштаба страны
Арабские страны 03:57
В ряде районов Мехико объявлен высокий уровень опасности из-за холодов
Другие страны 03:32
В Турции задержаны более 30 нелегалов
Турция 03:12