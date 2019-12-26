Mastercard заявила об отсутствии каких-либо технических сбоев 24 декабря

26 декабря 2019 01:35 (UTC+04:00)

Международная платежная система Mastercard заявила об отсутствии технических сбоев 24 декабря. Все сервисы работают в штатном режиме, сообщили ТАСС в пресс-службе платежной системы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы проверили ситуацию. Никаких сбоев не было. Сеть Mastercard, а также все сервисы и продукты платежной системы работают в штатном режиме", - сказали в Mastercard.

24 декабря вечером на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, появилась информация о сбоях в функционировании Visa и Mastercard в США и Европе, в особенности в Германии и Великобритании. Представительство международной платежной системы Visa в России позже опровергло сообщения о проблемах в ее работе.

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