Райан Рейнольдс объявил о выходе третьей части "Дедпула"

Райан Рейнольдс подтвердил в телепередаче "В прямом эфире с Келли и Райаном", что студия Marvel работает над фильмом "Дедпул 3", сообщает Comic Book, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Да, мы сейчас всей командой работаем над ним, - заявил Рейнольдс. - Мы теперь на студии Marvel, которая стала вдруг считаться высшей лигой. Это безумие".

До появления "Джокера" в 2019 году "Дедпул" и "Дедпул 2" были фильмами с самым большим сборами среди картин с рейтингом R в истории мирового проката. Каждый из них заработал более 780 миллионов тысяч долларов.

Ранее создатель персонажа Дедпул Роб Лифелд говорил Variety, что Disney найдет способ снять продолжение франшизы: "Я очень надеюсь, что у них это получится. Фанаты ждут следующую часть и хотят ее посмотреть".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.