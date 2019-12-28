Элтон Джон, Роджер Тейлор и Стив Маккуин получили почетные британские ордена

Британский певец и композитор Элтон Джон, барабанщик группы Queen Роджер Тейлор и кинорежиссер Стив Маккуин вошли в число лиц, награжденных самыми почетными из орденов Великобритании, включая орден Британской Империи. Список лауреатов государственных наград, размещенный на правительственном сайте в пятницу вечером, по традиции публикуется дважды в год - перед Новым годом и в июне, когда королева Великобритании Елизавета II празднует официальный день рождения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В этом году в "зимнем" списке значатся имена 1097 человек - как знаменитостей, так и простых британцев, удостоенных награды за служение обществу. Элтон Джон, посвященный в рыцари еще в 1998 году, за выдающиеся достижения в области музыки был награжден орденом Кавалеров почета, число обладателей которого не может превышать 65 человек, не считая самого британского монарха. Сооснователь рок-группы Queen Тейлор стал офицером ордена Британской империи вслед за басистом группы Брайаном Мэйем, который стал командором ордена в 2005 году, однако пока так и не является обладателем более высокого звания, дающего право на рыцарский титул.

Маккуин, удостоенный премии "Оскар" как продюсер снятого им же фильма "12 лет рабства" (12 Years a Slave, 2013), также стал командором ордена Британской империи. Столь же высокой чести был удостоен британский театральный и кинорежиссер Сэм Мендес, получивший "Оскар" за свой дебютный фильм "Красота по-американски" (American Beauty, 1999), а впоследствии снявший два фильма бондианы.

Среди знаменитостей, получивших награду: австралийская актриса и певица Оливия Ньютон-Джон, наиболее известная благодаря своей роли в мюзикле "Бриолин" (Grease, 1978), автор популярного телесериала "Острые козырьки" (Peaky Blinders, 2013) Ствиен Найт, а также бывший лидер Консервативной партии Великобритании Иэн Данкан Смит.

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