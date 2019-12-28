В Уругвае изъяли рекордную партию кокаина весом в 4,4 тонны

28 декабря 2019 06:06 (UTC+04:00)

Власти Уругвая сообщили в пятницу об изъятии в порту Монтевидео контейнеров с 4,4 тонны кокаина стоимостью около миллиарда долларов, позднее ещё тонна была изъята в департаменте Сориано, где на месте погрузки были задержаны владельцы грузовой компании, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Речь идёт о крупнейшей в истории страны конфискации", - заявил руководитель таможни Уругвая Хайме Борхи в ходе пресс-конференции, слова чиновника приводит издание Pais.

По информации властей, спрессованные брикеты кокаина общей массой 4417,7 килограмма в контейнерах с соевыми бобами направлялись в африканский порт Ломе в столице Того. В ходе пресс-конференции руководитель таможни сообщил, что экспорт сои организовала молодая компания, владельцы которой установлены.

По информации источников издания в силовых структурах, позднее в результате совместной операции спецслужб в юго-западном прибрежном департаменте Сориано, откуда контейнеры прибыли в порт Монтевидео, были задержаны владельцы погрузочной станции - отец и сын, а также изъята ещё одна тонна кокаина.

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