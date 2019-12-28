На Гавайях обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета

Глава пожарной службы гавайского острова Кауаи Соломон Канохо сообщил, что спасатели обнаружили тела шести погибших при крушении вертолета, который пропал с радаров в четверг, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее сообщалось, что вертолет пропал на Гавайях, на борту находились семь человек, двое из которых дети. Вертолет не вернулся в установленное время с экскурсии над берегом На Пали на острове Кауаи. Он должен был вернуться на базу в 17.21 по местному времени в четверг. Полиция Кауаи позже сообщила, что спасателям удалось найти обломки пропавшего вертолета в районе Кокеэ на западе острова.

"Можем подтвердить, что на борту было семь человек и мы нашли шесть тел. Нет никаких свидетельств, что могут быть выжившие", - заявил Конохо в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал NBC.

Он добавил, что спасатели продолжат поисковые работы в субботу утром, если позволят погодные условия.

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