ГА ООН приняла резолюцию по борьбе с киберпреступностью

ГА ООН на своем последнем пленарном заседании в текущем году приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью, передает Trend со ссылкой на агенство "Интерфакс".

Документ "Противодействие использованию информационно- коммуникационных технологий (ИКТ) в преступных целях" поддержали 79 стран, 60 государств, в том числе США, Канада, Франция, Германия, Великобритания и Украина, проголосовали "против", решили воздержаться 33 страны.

"США будут голосовать "против" резолюции, и мы призываем другие страны поступить также", - заявил представитель США, выступая перед голосованием по документу. Голосовать "против" резолюции призвал также представитель Финляндии, представляющий Евросоюз.

Ранее 18 ноября резолюция была одобрена Третьим комитетом ГА ООН, который занимает социальными и гуманитарными вопросами и вопросами прав человека.

Авторами документа выступили 47 стран, в том числе Россия, Беларусь, Казахстан, Азербайджан, Таджикистан, Армения, Китай, Индия, Сирия, Египет, КНДР, Иран, и Венесуэла.

Согласно резолюции, ГА ООН "постановляет учредить специальный межправительственный комитет экспертов открытого состава, представляющий все регионы, для разработки всеобъемлющей международной конвенции о противодействии использованию ИКТ в преступных целях, в полной мере учитывая существующие международные документы и предпринимаемые на национальном, региональном и международном уровнях усилия по борьбе с использованием ИКТ в преступных целях".

"Специальный комитет проведет трехдневную организационную сессию в августе 2020 года в Нью-Йорке, с тем чтобы согласовать план и порядок своей дальнейшей работы, которые должны быть представлены на рассмотрение и утверждение ГА на ее 75-й сессии", - отмечается в документе.

Авторы резолюции подчеркнули "необходимость улучшения координации действий и сотрудничества между государствами в борьбе с использованием ИКТ в преступных целях, в том числе путем удовлетворения просьб развивающихся стран об оказании технической помощи в совершенствовании их национального законодательства и правовых норм".

"Данная резолюция подорвет международное сотрудничество по борьбе с киберпреступностью. Нет консенсуса среди государств-членов в отношении необходимости и ценности нового договора. Это будет лишь мешать глобальным усилиям по борьбе с киберпреступностью", - сказал представитель США перед голосованием.

В свою очередь заместитель постпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что предложенная Россией резолюция "предполагает, что эра клубных договоренностей должна уступить место демократическому переговорному процессу".

"Для нас принципиально важно, чтобы этот процесс носил открытый и инклюзивный характер", - отметил российский дипломат.

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