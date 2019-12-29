Ученые вывели точную формулу пересчета возраста собак в человеческий

Точную формулу пересчета возраста собак в человеческий вывели биологи из Калифорнийского университета в Сан-Диего. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Рен ТВ, сообщает Science Alert.

Ранее самым распространенным способом узнать, сколько лет исполнилось вашей собаке, если бы она была человек, считалось деление собственного возраста на семь. При этом исходили из мысли о том, что средняя продолжительность жизни человека составляет 70 лет, а собаки - 10. Новая схема создана на основе изменений, происходящих в ДНК в течение жизни.

Метод основан на так называемых эпигенетических процессах, когда с возрастом в ДНК накапливаются химические модификации, так называемые метильные группы. Большое число подобных групп связано с измерением возраста людей. Представители Калифорнийского университета решили сравнить эти показатели у людей и собак. Учитывая, что продолжительность жизни собак может сильно различаться, для исследований были отобраны исключительно лабрадоры в возрасте от 4 недель до 16 лет.

В результате ученые смогли вывести формулу: человеческий возраст = 16 х ln (возраст собаки) + 31.

Таким образом получается, что годовалый лабрадор будет ровесником 31-летнего человека, пятилетний - 56-летнего, а восьмилетний - 64-летнего. При этом подобная формула способна подойти не ко всем представителям пород и тем более - не подходит для вычисления возраста кошек.

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